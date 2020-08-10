Severe thunderstorms moving in-Tornado threat increasing- two reported in the Rockford area- Tornado warnings issued for portions of Kendall, LaSalle, DeKalb, and Kane counties-Valid until 3:45 pm

Weather Snap Shots

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
311 PM CDT MON AUG 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 345 PM CDT.

* AT 310 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING TORNADOES 
  WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM MAPLE PARK TO NEAR 
  HINCKLEY TO NEAR SANDWICH TO LAKE HOLIDAY TO NEAR SHERIDAN, MOVING 
  EAST AT 60 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THESE DANGEROUS STORMS WILL BE NEAR...
  PLANO AND LILY LAKE AROUND 315 PM CDT.
  YORKVILLE, CAMPTON HILLS, SUGAR GROVE AND ELBURN AROUND 320 PM 
  CDT.
  AURORA, ST. CHARLES, OSWEGO, GENEVA, MONTGOMERY, NORTH AURORA, 
  BOULDER HILL AND VALLEY VIEW AROUND 325 PM CDT.
  BARTLETT, WEST CHICAGO, BATAVIA, MINOOKA AND WAYNE AROUND 330 PM 
  CDT.
  JOLIET AND PLAINFIELD AROUND 335 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THESE TORNADIC STORMS INCLUDE KANEVILLE,
PLATTVILLE, NORWAY, VIRGIL, LISBON, BRISTOL, MILLBROOK, MILLINGTON,
LITTLE ROCK AND BIG ROCK.

THIS INCLUDES...  SANDWICH FAIRGROUNDS, AURORA UNIVERSITY, FERMILAB,
IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, AND
WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 120 AND 122.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 97 AND 120.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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