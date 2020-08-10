Tornado warning now issued for portions of Will and DuPage counties as dangerous thunderstorm complex arrives -Valid until 4:00 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
326 PM CDT MON AUG 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  NORTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 400 PM CDT.

* AT 326 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING TORNADOES 
  AND EXTREMELY DAMAGING WIND GUSTS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM ST. CHARLES TO NORTH AURORA TO NEAR OSWEGO, MOVING 
  EAST AT 60 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THESE DANGEROUS STORMS WILL BE NEAR...
  BARTLETT, WEST CHICAGO, WARRENVILLE, WAYNE AND DUPAGE AIRPORT 
  AROUND 330 PM CDT.
  NAPERVILLE, CAROL STREAM, HANOVER PARK, LISLE, BLOOMINGDALE AND 
  WINFIELD AROUND 335 PM CDT.
  WHEATON, DOWNERS GROVE, ROMEOVILLE, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, 
  WOODRIDGE, GLEN ELLYN, LOCKPORT, ROSELLE AND CREST HILL AROUND 340 
  PM CDT.
  BOLINGBROOK, ELMHURST, LOMBARD, ELK GROVE VILLAGE, HOMER GLEN, 
  HINSDALE, LEMONT, OAK BROOK, WESTMONT AND DARIEN AROUND 345 PM 
  CDT.
  FRANKLIN PARK, BURR RIDGE, WILLOWBROOK, HILLSIDE AND WILLOW 
  SPRINGS AROUND 350 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THESE TORNADIC STORMS INCLUDE MEDINAH,
PRESTON HEIGHTS, CRYSTAL LAWNS, OAKBROOK TERRACE, YORK CENTER,
FAIRMONT, ROCKDALE AND BERKELEY.

THIS INCLUDES...  ARGONNE NATIONAL LABORATORY, UNIVERSITY OF ST.
FRANCIS, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY
FAIRGROUNDS, JOLIET JUNIOR COLLEGE, JOLIET SLAMMERS BASEBALL, LEWIS
UNIVERSITY, MORTON ARBORETUM, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL
COLLEGE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 251 AND 276.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 128 AND 144.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 121 AND 140.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 5 AND 15.
 I-355 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 7, AND BETWEEN MILE MARKERS 11 AND
30.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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