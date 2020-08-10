Tornado warning just issued for portions of Boone and Winnebago counties as dangerous derecho approaches… Valid until 3:45 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 243 PM CDT MON AUG 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHEASTERN WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHERN BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 345 PM CDT. * AT 243 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER ROCKFORD, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...TORNADO AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... CHERRY VALLEY AROUND 255 PM CDT. BELVIDERE AROUND 300 PM CDT. TIMBERLANE AROUND 310 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE GARDEN PRAIRIE AND NEW MILFORD. THIS INCLUDES... BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK VALLEY COLLEGE, AND ROCKFORD RIVETS BASEBALL. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 115 AND 123. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 31. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.