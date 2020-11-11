Storms increasing again… Severe thunderstorm warning issued for portions of Lake and Porter counties in northwest Indiana-Valid until 8:00 pm CST

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 643 PM CST TUE NOV 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 800 PM CST. * AT 643 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER GARY, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, CROWN POINT, HIGHLAND, MUNSTER, CHESTERTON, GRIFFITH, DYER, ST. JOHN, LAKE STATION, LAKES OF THE FOUR SEASONS, SOUTH HAVEN, WHITING AND PORTER. THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, VALPARAISO UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, INDIANA DUNES STATE PARK, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, AND SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.