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WGN Evening News

Torrential rainfall prompts Flash Flood Warning for portions of Cook and DuPage counties -Valid through 7:45 pm CDT

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
451 PM CDT MON JUN 22 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  EASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 745 PM CDT.

* AT 451 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING 
  HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE 
  ALREADY FALLEN WITH ADDITIONAL HEAVY RAINFALL POSSIBLE WITH 
  THUNDERSTORM TRAINING OVER THE SAME AREA. FLASH FLOODING IS 
  ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.

  HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, 
           HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER 
           DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
  CHICAGO, CICERO, EVANSTON, SKOKIE, BERWYN, WHEATON, OAK PARK,
  DOWNERS GROVE, ELMHURST, LOMBARD, CAROL STREAM, PARK RIDGE,
  ADDISON, GLEN ELLYN, WILMETTE, WESTMONT, MAYWOOD, MORTON GROVE,
  VILLA PARK AND BROOKFIELD.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

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