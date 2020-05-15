Tornado warning issued southeastern Lee County in north-central Illinois-Valid until 11:45 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1126 PM CDT THU MAY 14 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 1145 PM CDT. * AT 1125 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 8 MILES EAST OF AMBOY, OR 11 MILES NORTH OF MENDOTA, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... PAW PAW AROUND 1135 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE WEST BROOKLYN, COMPTON AND LEE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 80 AND 89. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.