Tornado warning issued southeastern Lee County in north-central Illinois-Valid until 11:45 pm

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1126 PM CDT THU MAY 14 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 1145 PM CDT.

* AT 1125 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
  TORNADO WAS LOCATED 8 MILES EAST OF AMBOY, OR 11 MILES NORTH OF
  MENDOTA, MOVING EAST AT 50 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
  PAW PAW AROUND 1135 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE WEST
BROOKLYN, COMPTON AND LEE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 80 AND 89.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

Share this story

Popular

Latest News

More News