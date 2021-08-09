Tornado warning issued for DeKalb and Lee counties; valid until 6:45 pm

Severe Weather Updates

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
600 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  EAST CENTRAL LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHWESTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 645 PM CDT.

* AT 558 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED OVER PAW PAW, OR 8 MILES SOUTHWEST OF SHABBONA, MOVING
  EAST AT 25 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF 
  EAST CENTRAL LEE AND SOUTHWESTERN DE KALB COUNTIES INCLUDING THE 
  ROLLO AREA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

TORNADO...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.00 IN

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