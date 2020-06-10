Tornado Warning continues for portions of Lake County Indiana until 8:00 pm, But has been canceled for Will County

SEVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 735 PM CDT TUE JUN 9 2020 ILC197-100044- /O.CAN.KLOT.TO.W.0013.000000T0000Z-200610T0100Z/ WILL IL- 735 PM CDT TUE JUN 9 2020 ...THE TORNADO WARNING FOR EAST CENTRAL WILL COUNTY IS CANCELLED... THE TORNADIC THUNDERSTORM WHICH PROMPTED THE WARNING HAS MOVED OUT OF THE WARNED AREA. THEREFORE, THE WARNING HAS BEEN CANCELLED. LAT...LON 4142 8747 4144 8752 4152 8752 4161 8743 4151 8728 TIME...MOT...LOC 0034Z 223DEG 33KT 4147 8747 $$ INC089-100100- /O.CON.KLOT.TO.W.0013.000000T0000Z-200610T0100Z/ LAKE IN- 735 PM CDT TUE JUN 9 2020 ...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR NORTHERN LAKE COUNTY... AT 734 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER ST. JOHN, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... HIGHLAND AROUND 740 PM CDT. MERRILLVILLE AND GRIFFITH AROUND 745 PM CDT. HOBART AROUND 755 PM CDT. GARY AROUND 800 PM CDT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.