Strong thunderstorms moving through areas south of Chicago through portions of Livingston, Kankakee , Ford and Iroquois counties

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SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 547 PM CST TUE NOV 10 2020 ILZ023-032-033-039-110030- LIVINGSTON IL-IROQUOIS IL-KANKAKEE IL-FORD IL- 547 PM CST TUE NOV 10 2020 ...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR EASTERN LIVINGSTON...KANKAKEE... FORD AND WESTERN IROQUOIS COUNTIES UNTIL 630 PM CST... AT 547 PM CST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR BRAIDWOOD TO NEAR CULLOM TO 6 MILES EAST OF COLFAX. MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH. WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, MANTENO, PAXTON, GIBSON CITY, GILMAN, HERSCHER, CLIFTON, CHATSWORTH, LIMESTONE, ONARGA, FORREST, CHEBANSE, PIPER CITY, ASHKUM, AROMA PARK, BUCKLEY, CULLOM AND ESSEX. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 NEAR MILE MARKER 266, AND BETWEEN MILE MARKERS 269 AND 324. THIS INCLUDES... KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE, KANKAKEE COUNTY FAIRGROUNDS AND SPEEDWAY, KANKAKEE RIVER STATE PARK, AND OLIVET NAZARINE UNIVERSITY. A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR CENTRAL, NORTHEASTERN AND EAST CENTRAL ILLINOIS.