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WGN Evening News

Strong, gusty thunderstorms moving through southern DuPage County until about 5:15 pm

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHERN DUPAGE COUNTY UNTIL 515 
PM CDT...

AT 432 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG 
A LINE EXTENDING FROM OAK BROOK TO NAPERVILLE. MOVEMENT WAS 
NORTHEAST AT 15 MPH.

HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
NAPERVILLE, WHEATON, DOWNERS GROVE, ELMHURST, LOMBARD, ADDISON, GLEN 
ELLYN, WESTMONT, LISLE, VILLA PARK, HINSDALE, BURR RIDGE, OAK BROOK, 
YORK CENTER, WOODRIDGE, DARIEN, BENSENVILLE, WARRENVILLE AND 
CLARENDON HILLS.

THIS INCLUDES...BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, MORTON 
ARBORETUM, AND NORTH CENTRAL COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.

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