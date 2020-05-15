Severe thunderstorms with heavy rainfall continue- Flash flood warnings issued for portions of Kendall, Lake, Will, DeKalb, Kane, McHenry, DuPage and Cook counties in northeast Illinois-Valid until 4:45 am Friday morning. Severe thunderstorm Watch #183 extended to 2 am to allow the severe storms to clear the Chicago Metro area

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1211 AM CDT FRI MAY 15 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  NORTHERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 445 AM CDT.

* AT 1211 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING 
  TORRENTIAL RAIN ACROSS MUCH THE WARNED AREA. UP TO TWO INCHES OR 
  MORE OF RAIN HAVE ALREADY FALLEN ON TOP OF THE HEAVY RAIN THAT 
  FELL ON THURSDAY MORNING. ONE TO TWO INCHES OF ADDITIONAL RAIN MAY 
  FALL WITHIN THE NEXT HOUR. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED 
  TO BEGIN SHORTLY.

  HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, 
           HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER 
           DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
  CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, ELGIN, ARLINGTON HEIGHTS,
  EVANSTON, SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES,
  MOUNT PROSPECT, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, DOWNERS GROVE, GLENVIEW,
  ELMHURST, LOMBARD AND BUFFALO GROVE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLASH FLOODING OF 
SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND 
UNDERPASSES, COUNTRY ROADS, FARMLAND, AND OTHER DRAINAGE AREAS AND 
LOW LYING SPOTS.

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

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