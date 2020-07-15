Severe thunderstorms could also bring flooding rains- Latest discussion on heavy rainfall potential

Severe Weather Updates

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MESOSCALE PRECIPITATION DISCUSSION 0492

NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD

418 PM EDT WED JUL 15 2020


AREAS AFFECTED...EASTERN IL INTO SOUTH CENTRAL MO


CONCERNING...HEAVY RAINFALL...FLASH FLOODING POSSIBLE


VALID 152015Z - 160015Z


SUMMARY...CLUSTERS OF STORMS PRODUCING HOURLY RAINFALL RATES OF

1.50 INCHES OR GREATER TRACKING ACROSS IL INTO MO WILL POSE A

FLASH FLOOD THREAT INTO THE EARLY EVENING HOURS.


DISCUSSION...THE GOES-16 IR LOOPS SHOWS BURSTS OF COLDER CLOUD

TOPS ASSOCIATED WITH STORMS EXTENDING FROM CENTRAL IL INTO CENTRAL

MO, WITH TEMPERATURES OCCASIONALLY ECLIPSING -70 DEGREES C. THE

STORMS ARE ALIGNED ALONG THE NORTHERN EDGE OF THE CAPE GRADIENT,

LOCATED ALONG AND JUST SOUTH OF THE WARM FRONT ACROSS IL, AND JUST

AHEAD OF THE COLD FRONT OVER CENTRAL MO. JUST SOUTH OF THE FRONT,

SBCAPE VALUES ARE GREATER THAN 3500 J/KG PER THE MOST RECENT RAP

ANALYSIS.



THE STORMS ARE DEVELOPING/MOVING JUST AHEAD OF THE OLD MCV, WHICH

HAS TRACKED ACROSS NORTHERN MO DURING THE AFTERNOON HOURS. LIFT

ASSOCIATED WITH THE MCV IS EXPECTED TO MAINTAIN THE CONVECTION

ACROSS IL, AND HELP TO FOSTER FURTHER DEVELOPMENT INTO CENTRAL AND

SOUTH CENTRAL MO DURING THE BALANCE THIS AFTERNOON.



AHEAD OF THE MCV AND BETWEEN THE FRONTS, PRECIPITABLE WATER VALUES

HAVE PEAKED NEAR 2.00 INCHES (AGAIN, PER THE MOST RECENT RAP

ANALYSIS), WHICH IS SUPPORTED WITH NEARBY GPS PWAT VALUES. THE

MOISTURE IS ALLOWING STORMS TO PRODUCE HOURLY RAINFALL RATES

BETWEEN 1.50/2.00 INCHES, BASED ON THE KILX RADAR. IT SHOULD BE

NOTED THAT THE 18Z KILX SOUNDINGS SHOWED A CONSIDERABLE AMOUNT OF

DRY AIR IN THE MID LEVELS, SO THESE HOURLY RATES, ESPECIALLY NEAR

THE BIGGER STORMS IN IL, COULD BE HAIL CONTAMINATED.



FOR THE MOST PART, THE STORMS ARE EXPECTED TO REMAIN FAIRLY

PROGRESSIVE BETWEEN THE FRONTAL BOUNDARIES. WITH HOURLY RAINFALL

RATES GREATER THAN 1.50 INCHES IN THE DEEP MOISTURE PLUME, THE

MOST RECENT HRRR SOLUTIONS SUGGEST THE POTENTIAL FOR LOCAL 3.00+

INCH RAINFALL AMOUNTS. THESE AMOUNTS WOULD APPROACH THREE HOUR

FLASH FLOOD GUIDANCE VALUES, SO FLASH FLOODING IS CONSIDERABLE

POSSIBLE ALONG THE FRONT, DESPITE THE CURRENT STORM MOTIONS.



IT SHOULD BE NOTED THAT MUCH OF THE HIGH RESOLUTION GUIDANCE,

INCLUDING THE MOST RECENT HRRR SOLUTIONS, ARE LAGGING REAL TIME BY

AN HOUR OR TWO.

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