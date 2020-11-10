Severe thunderstorm warning issued for Lee and Ogle counties in north-central Illinois… Valid until 4 pm CST

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 248 PM CST TUE NOV 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 400 PM CST. * AT 247 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR FAIRHAVEN TO PROPHETSTOWN TO KEWANEE, MOVING NORTHEAST AT 60 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DIXON, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, POLO, FORRESTON, STILLMAN VALLEY, FRANKLIN GROVE, ASHTON, LOST NATION, SUBLETTE, WOODHAVEN LAKES, LEAF RIVER, GRAND DETOUR, NELSON, HARMON, WOODLAND SHORES, ADELINE AND BAILEYVILLE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-88 BETWEEN MILE MARKERS 45 AND 70. THIS INCLUDES...CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, LOWDEN STATE PARK, OGLE COUNTY FAIRGROUNDS, SAUK VALLEY COLLEGE, AND WHITE PINES STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR NORTH CENTRAL ILLINOIS. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && LAT...LON 4220 8969 4220 8917 4158 8917 4159 8963 4193 8963 4193 8969 TIME...MOT...LOC 2047Z 230DEG 53KT 4190 9002 4167 8994 4125 8994 TORNADO...POSSIBLE HAIL...<.75IN WIND...70MPH