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WGN News at Nine

Severe thunderstorm warning for portions of Lake and Porter counties in northwest Indiana continues in effect until 10:00 pm

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
..A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT
FOR CENTRAL PORTER AND NORTHERN LAKE COUNTIES...

AT 908 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM GARY TO NEAR CHESTERTON, MOVING EAST AT 45 MPH.

HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL.

SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.

IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT DAMAGE 
         TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, EAST CHICAGO,
SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, HIGHLAND, MUNSTER, GRIFFITH,
CHESTERTON, LAKE STATION, LYNWOOD, WHITING, PORTER, BURNS HARBOR,
WHEELER AND SOUTH HAVEN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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