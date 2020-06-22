New severe thunderstorm warning just issued for portions of DuPage and Cook counties-Valid until 6:30 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 524 PM CDT MON JUN 22 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 630 PM CDT. * AT 523 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER BENSENVILLE, OR NEAR OHARE AIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... FAR NORTHWEST SIDE OF CHICAGO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, ELMHURST, WHEELING, PARK RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK, WILMETTE, MORTON GROVE, FRANKLIN PARK, DEERFIELD, WINNETKA, GLENCOE, HARWOOD HEIGHTS AND ROSEMONT. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 84. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 43. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 5. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 43. THIS INCLUDES... LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, AND NORTHWESTERN UNIVERSITY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.