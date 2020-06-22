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WGN Evening News

New severe thunderstorm warning just issued for portions of DuPage and Cook counties-Valid until 6:30 pm

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
524 PM CDT MON JUN 22 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 630 PM CDT.

* AT 523 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER BENSENVILLE,
  OR NEAR OHARE AIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  FAR NORTHWEST SIDE OF CHICAGO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, 
  SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, ELMHURST, WHEELING, 
  PARK RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK, WILMETTE, MORTON GROVE, FRANKLIN 
  PARK, DEERFIELD, WINNETKA, GLENCOE, HARWOOD HEIGHTS AND ROSEMONT.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 84.
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 43.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 4 AND 5.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 43.

THIS INCLUDES...  LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE,
NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, AND NORTHWESTERN UNIVERSITY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

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