New severe thunderstorm warning issued for Livingston County- Valid until 3:45 pm as dangerous thunderstorm complex- derecho speeds east across northern Illinois

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 247 PM CDT MON AUG 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 345 PM CDT. * AT 247 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR DURAND TO NEAR DAVIS JUNCTION TO NEAR NORTH UTICA TO ROANOKE, MOVING EAST AT 75 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... STREATOR, PONTIAC, DWIGHT, FAIRBURY, CHATSWORTH, GRIDLEY, FORREST, FLANAGAN, ODELL, SOUTH STREATOR, CULLOM, CORNELL, SAUNEMIN, LONG POINT, CAMPUS, EMINGTON AND STRAWN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 188 AND 218. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.