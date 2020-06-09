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WGN Evening News

New severe thunderstorm warning issued for Lake County, IL and eastern Mchenry County until 4:15 pm

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
334 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  EASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 415 PM CDT.

* AT 332 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR ROLLING MEADOWS TO NORTHBROOK, MOVING NORTH AT
  60 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING 
           DAMAGING WINDS IN COOK COUNTY.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, PALATINE, BUFFALO GROVE, WHEELING,
  NORTHBROOK, NORTH CHICAGO, GURNEE, MUNDELEIN, ALGONQUIN, MCHENRY,
  VERNON HILLS, WOODSTOCK, GRAYSLAKE, LIBERTYVILLE, LAKE ZURICH, LAKE
  FOREST, ROUND LAKE, DEERFIELD AND ANTIOCH.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 26.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 26.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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