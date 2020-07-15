Livingston County tornado warning continues until 4:45 pm. Confirmed tornado now near Chenoa moving east at 30 mph

SEVERE WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 423 PM CDT WED JUL 15 2020 ILC105-152145- /O.CON.KLOT.TO.W.0016.000000T0000Z-200715T2145Z/ LIVINGSTON IL- 423 PM CDT WED JUL 15 2020 ...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM CDT FOR CENTRAL LIVINGSTON COUNTY... AT 423 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED NEAR CHENOA, OR 9 MILES SOUTH OF PONTIAC, MOVING EAST AT 30 MPH. HAZARD...DAMAGING TORNADO AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO NEAR CHENOA. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHENOA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.