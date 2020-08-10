High- wind warning canceled- Severe thunderstorms have passed on to the east. Widespread tree damage, power outages and some structural damage left by this afternoon’s storms

URGENT - WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 553 PM CDT MON AUG 10 2020 WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-LEE-DE KALB-KANE-DUPAGE- LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-KANKAKEE-LIVINGSTON-NORTHERN COOK- CENTRAL COOK-SOUTHERN COOK-NORTHERN WILL-SOUTHERN WILL- EASTERN WILL- INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, MCHENRY, WOODSTOCK, WAUKEGAN, BUFFALO GROVE, MUNDELEIN, GURNEE, ROCHELLE, OREGON, BYRON, DIXON, DEKALB, SYCAMORE, AURORA, ELGIN, NAPERVILLE, WHEATON, DOWNERS GROVE, LOMBARD, CAROL STREAM, OTTAWA, STREATOR, LA SALLE, MENDOTA, MARSEILLES, OSWEGO, YORKVILLE, PLANO, MORRIS, COAL CITY, MINOOKA, KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, PONTIAC, DWIGHT, FAIRBURY, EVANSTON, DES PLAINES, SCHAUMBURG, PALATINE, NORTHBROOK, CHICAGO, CICERO, OAK LAWN, OAK PARK, LA GRANGE, CALUMET CITY, OAK FOREST, LEMONT, ORLAND PARK, PARK FOREST, JOLIET, BOLINGBROOK, PLAINFIELD, MOKENA, CHANNAHON, MANHATTAN, WILMINGTON, CRETE, PEOTONE, AND BEECHER 553 PM CDT MON AUG 10 2020 ...HIGH WIND WARNING IS CANCELLED... THE THREAT FOR THE STRONGEST WINDS HAS ENDED ALTHOUGH SOME OCCASIONALLY GUSTY WINDS WILL BE POSSIBLE.