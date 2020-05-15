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Heavy rainfall prompts issuance of a flash flood warning for portions of Livingston, LaSalle, Grundy and Kankakee counties-Valid until 3:15 am Friday morning

Severe Weather Updates
Posted: / Updated: 
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
914 PM CDT THU MAY 14 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  NORTHERN LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHWESTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 315 AM CDT FRIDAY.

* AT 912 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING 
  HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO TWO AND A HALF INCHES OF 
  RAIN ARE ESTIMATED TO HAVE ALREADY FALLEN IN PORTIONS OF THE 
  WARNED AREA, PARTICULARLY IN NORTHERN LIVINGSTON COUNTY. FLASH 
  FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.

  HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, 
           HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER 
           DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
  STREATOR, PONTIAC, DWIGHT, HERSCHER, GARDNER, FLANAGAN, CHEBANSE,
  ODELL, ESSEX, SOUTH WILMINGTON, CORNELL, RUTLAND, BUCKINGHAM,
  CABERY, LONG POINT, CAMPUS, REDDICK, DANA, EMINGTON AND EAST
  BROOKLYN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

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