Dangerous thunderstorm complex Indiana bound-Severe thunderstorm warnings in effect for portions of Kankakee, Benton, Newton, Jasper, Porter and Lake County IN- Valid until 5:00 pm CDT/6:00 pm EDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 331 PM CDT MON AUG 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... BENTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 500 PM CDT/600 PM EDT/. * AT 330 PM CDT/430 PM EDT/, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HERSCHER, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, CROWN POINT, HIGHLAND, MUNSTER, CHESTERTON, CEDAR LAKE, LOWELL, RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, FOWLER AND KENTLAND. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 16. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 37. INDIANA I-94 BETWEEN MILE MARKERS 16 AND 32. INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 200 AND 261. THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, VALPARAISO UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, INDIANA DUNES STATE PARK, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... THIS IS A DANGEROUS SITUATION. THIS STORM IS PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE ACROSS NORTHERN ILLINOIS. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS!