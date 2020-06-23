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Severe weather threat diminishing, with heavy rainfall and flooding now the primary concern-Flood advisory issued for portions of Cook and Lake County, Indiana until 10:45 pm.

Weather Blog
Posted: / Updated: 
FLOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
749 PM CDT MON JUN 22 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
  SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 1045 PM CDT.

* AT 747 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN FROM 
  THUNDERSTORMS MOVING INTO THE AREA. RAINFALL RATES OF 1 TO 2 
  INCHES IN LESS THAN ONE HOUR HAVE BEEN OBSERVED WITH THESE 
  THUNDERSTORMS. MUCH OF THIS AREA ALSO RECEIVED HEAVY RAINFALL OVER 
  THE PAST TWO DAYS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING 
  IN THE ADVISORY AREA.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
  HAMMOND, GARY, TINLEY PARK, CALUMET CITY, PORTAGE, MERRILLVILLE,
  CHICAGO HEIGHTS, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING,
  HIGHLAND, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON, PARK FOREST, MATTESON,
  FRANKFORT, GRIFFITH AND ST. JOHN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.

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