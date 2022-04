4:21PM…Sterling…60 mph winds

4:20PM…2NW Plainfield…siding damage and tree limbs down

4:25PM…3NNW Plainfield…65 mph winds

4:42PM…Romeoville Weather Service Office …pea-sized hail

4:45PM…Oak Brook – radar indicated tornadic signature aloft

5:17PM…1SW Oak Brook…tornado touchdown – roof off structure/oak tree down

5:25PM…3W Cherry Valley…dime-sized hail

5:52PM…1WNW Belvidere,,,dime-sized hail

6:07PM…Rockford…center of town building collapsed, Power poles/trees down

6:08PM…Capron…pea-sized hail

6:25PM…Belvidere…pea-sized hail

6:39PM…Harvard…pea-sized hail

7:22PM…Forest…dime-sized hail

7:26PM…Riverside…large tree uprooted

7:27PM…Lemont…pea-sized hail

7:35PM…Homer Glen…1/2-inch diameter hail

Close Modal Suggest a Correction Suggest a Correction