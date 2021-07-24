Severe Thunderstorm Watch no longer in effect for Illinois counties along and north of Interstate-80…Watch continues elsewhere in Illinois/Indiana and portion of Lower Michigan

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 391 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT
/11 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS (PINK-SHADED
AREA ON HEADLINED MAP...

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANKAKEE

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN
NEWTON                PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE,
DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND,
KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PAXTON,
PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, AND WATSEKA.

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