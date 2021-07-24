Severe Thunderstorm Watch no longer in effect for Illinois counties along and north of Interstate-80…Watch continues elsewhere in Illinois/Indiana and portion of Lower Michigan

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 391 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT /11 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS (PINK-SHADED AREA ON HEADLINED MAP... IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS KANKAKEE IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PAXTON, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, AND WATSEKA.