Severe thunderstorm warning now issued for LaSalle, De Kalb and Boone counties as a dangerous thunderstorm complex races east at 70 mph toward Chicago…Valid until 3:30 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
203 PM CDT MON AUG 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 330 PM CDT.

* AT 202 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR COUNCIL HILL TO NEAR MOUNT CARROLL TO NEAR
  ANNAWAN TO NEAR GALESBURG, MOVING EAST AT 70 MPH.

  THESE ARE VERY DANGEROUS STORMS.

  HAZARD...80 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. THE STRONG WINDS 
           MAY LAST FOR MORE THAN 30 MINUTES!

  SOURCE...AUTOMATED WIND MEASUREMENTS.  THERE HAVE BEEN MULTIPLE 
           MEASURED WIND GUSTS OF 80 MPH ACROSS THE QUAD CITIES WITH 
           THIS LINE OF STORMS! 

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT 
           CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES. 
           EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  DEKALB, BELVIDERE, LOVES PARK, OTTAWA, SYCAMORE, STREATOR, PERU, LA
  SALLE, SANDWICH, MENDOTA, POPLAR GROVE, GENOA, MARSEILLES,
  SHERIDAN, SHABBONA, CANDLEWICK LAKE, LAKE HOLIDAY, CORTLAND,
  OGLESBY AND CHERRY VALLEY.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 41 AND 77.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 73 AND 103.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 83 AND 101.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 19 AND 31.

THIS INCLUDES...  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SANDWICH FAIRGROUNDS,
BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, BUFFALO ROCK STATE PARK, ILLINI STATE PARK,
ILLINOIS VALLEY COMMUNITY COLLEGE, MATTHIESSEN STATE PARK, STARVED
ROCK STATE PARK, AND TRI-COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND
SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE
OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE
LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS HAVE THE POTENTIAL TO CAUSE
SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.

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