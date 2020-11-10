Severe thunderstorm warning just issued for portions of Will and Cook counties- Valid until 6:15 pm CST

Weather Blog

by:

Posted: / Updated: 
WUUS53 KLOT 102254
SVRLOT
ILC031-197-110015-
/O.NEW.KLOT.SV.W.0111.201110T2254Z-201111T0015Z/

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
454 PM CST TUE NOV 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 615 PM CST.

* AT 454 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM DUPAGE AIRPORT TO NEAR YORKVILLE TO 6 MILES SOUTH 
  OF SENECA, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH. THESE STORMS HAVE A HISTORY 
  OF PRODUCING WIND DAMAGE. 

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, CICERO, BOLINGBROOK, ORLAND
  PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, BERWYN, OAK PARK, ROMEOVILLE,
  PLAINFIELD, CALUMET CITY, WOODRIDGE, CHICAGO HEIGHTS, WEST TOWN,
  ENGLEWOOD, CHICAGO LAWN AND AUSTIN.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 235 AND 269, AND BETWEEN MILE MARKERS 279
AND 294.
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 325 AND 358.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 123 AND 155.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 101 AND 107.
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 45 AND 74.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 29.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 45 AND 74.
 I-355 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 11, AND BETWEEN MILE MARKERS 13 AND
14.

THIS INCLUDES...UNIVERSITY OF CHICAGO, UNIVERSITY OF ST. FRANCIS, 
WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, CHANNAHON STATE PARK, CHICAGOLAND 
SPEEDWAY...ROUTE 66 RACEWAY, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY, HAWTHORNE PARK, JOLIET JUNIOR COLLEGE, 
JOLIET SLAMMERS BASEBALL, LEWIS UNIVERSITY, MORAINE VALLEY COMMUNITY 
COLLEGE, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOLDIER FIELD, SOUTH SUBURBAN 
COLLEGE, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, GUARANTEED RATE FIELD...IL 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WILL COUNTY FAIRGROUNDS, WRIGLEY FIELD, THE 
LOOP, MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY 
ISLAND.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR NORTHEASTERN
ILLINOIS.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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