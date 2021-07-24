Severe thunderstorm warning issued for southeast Cook County and northern Lake County Indiana…valid until 6:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 501 PM CDT SAT JUL 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 600 PM CDT. * AT 500 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NORTHERLY ISLAND TO WILLOW SPRINGS, MOVING SOUTH- SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SOUTH SIDE OF CHICAGO, HAMMOND, GARY, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, CALUMET CITY, PORTAGE, MERRILLVILLE, CHICAGO HEIGHTS, SOUTH SHORE, ROSELAND, ENGLEWOOD, CHICAGO LAWN, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, BURBANK, LANSING AND OAK FOREST. THIS INCLUDES...INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, SEATGEEK STADIUM, WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND SOUTH SUBURBAN COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.