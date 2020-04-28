WATCH LIVE
WGN Evening News

Severe thunderstorm warning issued for portions of LaSalle and Lee counties, valid until 4:45 pm

Weather Blog
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
417 PM CDT TUE APR 28 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHWESTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 445 PM CDT.

* AT 415 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MENDOTA,
  MOVING EAST AT 35 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED. AT 412 PM CDT A 60 MPH WIND GUST AND ONE 
           INCH HAIL WAS REPORTED WITH THIS STORM SOUTH OF 
           SUBLETTE N BUREAU COUNTY.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
  PAW PAW AROUND 430 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
SUBLETTE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 68 AND 83.

THIS INCLUDES...  TRI-COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

Share this story

Popular

Latest News

More News