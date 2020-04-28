Severe thunderstorm warning issued for portions of LaSalle and Lee counties, valid until 4:45 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 417 PM CDT TUE APR 28 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 445 PM CDT. * AT 415 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MENDOTA, MOVING EAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. AT 412 PM CDT A 60 MPH WIND GUST AND ONE INCH HAIL WAS REPORTED WITH THIS STORM SOUTH OF SUBLETTE N BUREAU COUNTY. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... PAW PAW AROUND 430 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE SUBLETTE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 68 AND 83. THIS INCLUDES... TRI-COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.