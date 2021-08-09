New tornado just issued for portions of DuPage and Kane counties; valid until 7:30 pm CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 624 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... EAST CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 730 PM CDT. * AT 624 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER VALLEY VIEW, OR NEAR ST. CHARLES, MOVING EAST AT 20 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... BARTLETT AND WAYNE AROUND 630 PM CDT. WEST CHICAGO AND DUPAGE AIRPORT AROUND 635 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE CAROL STREAM, HANOVER PARK, BLOOMINGDALE, WINFIELD, GLENDALE HEIGHTS, WHEATON, GLEN ELLYN, ROSELLE, ADDISON, ITASCA, DOWNERS GROVE AND LOMBARD. THIS INCLUDES... DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS AND WHEATON COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-290 BETWEEN MILE MARKERS 5 AND 8. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 30. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.