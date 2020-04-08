New severe thunderstorm warning just issued for Winnebago and Boone counties until 8:00 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 701 PM CDT TUE APR 7 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 700 PM CDT, TWO SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED NEAR PECATONICA AND NEAR MACHESNEY PARK, MOVING EAST-SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROCKFORD AIRPORT, ROSCOE, POPLAR GROVE, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, PECATONICA, CAPRON, TIMBERLANE, CALEDONIA, DAVIS JUNCTION AND NEW MILLFORD. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 115 AND 123. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 6 AND 31. THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, AND WINNEBAGO COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.