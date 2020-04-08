New severe thunderstorm warning just issued for Winnebago and Boone counties until 8:00 pm

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Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
701 PM CDT TUE APR 7 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 700 PM CDT, TWO SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED NEAR 
  PECATONICA AND NEAR MACHESNEY PARK, MOVING EAST-SOUTHEAST AT 35 
  MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  ROCKFORD, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROCKFORD AIRPORT,
  ROSCOE, POPLAR GROVE, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, PECATONICA, CAPRON,
  TIMBERLANE, CALEDONIA, DAVIS JUNCTION AND NEW MILLFORD.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 115 AND 123.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 6 AND 31.

THIS INCLUDES...BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK 
VALLEY COLLEGE, ROCKFORD RIVETS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, AND 
WINNEBAGO COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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