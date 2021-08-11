New severe thunderstorm warning just issued for portions of Kendall, Grundy, and Kane counties; valid until 10:30 am

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
950 AM CDT WED AUG 11 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 1030 AM CDT.

* AT 949 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER HOMER GLEN,
  MOVING EAST AT 65 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. 

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  AURORA, JOLIET, PLAINFIELD, OSWEGO, BATAVIA, YORKVILLE, MORRIS,
  CHANNAHON, MINOOKA, PLANO, SANDWICH, COAL CITY, MONTGOMERY, NORTH
  AURORA, SUGAR GROVE, BOULDER HILL, DIAMOND, NEWARK, MILLINGTON AND
  BIG ROCK.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 122.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 108 AND 120.

THIS INCLUDES...  AURORA UNIVERSITY, GEBHARD WOODS STATE PARK, GRUNDY
COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY,
WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, AND WILLIAM G STRATTON STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...70 MPH

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