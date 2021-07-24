New severe thunderstorm warning just issued for central Cook County…valid until 5:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 426 PM CDT SAT JUL 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CENTRAL COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 515 PM CDT. * AT 425 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NEAR OHARE AIRPORT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, CICERO, EVANSTON, SKOKIE, OAK LAWN, BERWYN, OAK PARK, PARK RIDGE, NILES, WEST TOWN, ENGLEWOOD, CHICAGO LAWN, AUSTIN, WEST RIDGE, LINCOLN PARK, BRIDGEPORT, CHICAGO LOOP, SOUTH LAWNDALE, LAKE VIEW AND IRVING PARK. THIS INCLUDES...BROOKFIELD ZOO, LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, TRITON COLLEGE, UNIVERSITY OF CHICAGO, HAWTHORNE PARK, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, SOLDIER FIELD, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, GUARANTEED RATE FIELD...IL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WRIGLEY FIELD, THE LOOP, MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY ISLAND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.