New severe thunderstorm warning just issued for central Cook County…valid until 5:15 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
426 PM CDT SAT JUL 24 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  CENTRAL COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 515 PM CDT.

* AT 425 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER NEAR OHARE 
  AIRPORT, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, CICERO, EVANSTON, SKOKIE, OAK LAWN, BERWYN, OAK PARK, PARK
  RIDGE, NILES, WEST TOWN, ENGLEWOOD, CHICAGO LAWN, AUSTIN, WEST
  RIDGE, LINCOLN PARK, BRIDGEPORT, CHICAGO LOOP, SOUTH LAWNDALE, LAKE
  VIEW AND IRVING PARK.


THIS INCLUDES...BROOKFIELD ZOO, LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, 
TRITON COLLEGE, UNIVERSITY OF CHICAGO, HAWTHORNE PARK, NORTHEASTERN 
ILLINOIS UNIVERSITY, SOLDIER FIELD, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, 
GUARANTEED RATE FIELD...IL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WRIGLEY FIELD, 
THE LOOP, MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY, MUSEUM CAMPUS, AND 
NORTHERLY ISLAND.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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