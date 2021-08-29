Last of this afternoon’s strong and gusty thunderstorms moving through portions of Kankakee and Iroquois counties in Illinois and Lake, Jasper, Newton, and Porter counties in northwest Indiana through 6:30 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 550 PM CDT SUN AUG 29 2021 ILZ023-033-INZ001-002-010-011-292330- IROQUOIS IL-KANKAKEE IL-PORTER IN-NEWTON IN-JASPER IN-LAKE IN- 550 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EASTERN KANKAKEE, NORTHEASTERN IROQUOIS, NORTHERN NEWTON, SOUTHERN PORTER, SOUTHERN LAKE AND NORTHWESTERN JASPER COUNTIES THROUGH 630 PM CDT... AT 549 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM LOWELL TO NEAR MOMENCE TO CHEBANSE. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED AND REPORTS. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, CEDAR LAKE, LOWELL, DEMOTTE, HEBRON, MOMENCE, LAKE VILLAGE, ROSELAWN, KOUTS, LAKE DALECARLIA, GRANT PARK, ST. ANNE, CHEBANSE, AROMA PARK, HOPKINS PARK, SHELBY, MARTINTON AND SUN RIVER TERRACE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 300 AND 315. INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 224 AND 244. THIS INCLUDES... KANKAKEE COMMUNITY COLLEGE, KANKAKEE COUNTY FAIRGROUNDS AND SPEEDWAY, OLIVET NAZARINE UNIVERSITY, AND US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH