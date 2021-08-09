Heat and humidity to affect the Chicago Metro area Tuesday. Heat indices could climb as high as 108 degrees- Heat advisory issued for Tuesday afternoon

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(Getty)

URGENT - WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
246 PM CDT MON AUG 9 2021

WINNEBAGO-BOONE-MCHENRY-LAKE IL-OGLE-LEE-DE KALB-KANE-DUPAGE-
LA SALLE-KENDALL-GRUNDY-KANKAKEE-LIVINGSTON-IROQUOIS-FORD-
NORTHERN COOK-CENTRAL COOK-SOUTHERN COOK-NORTHERN WILL-
SOUTHERN WILL-EASTERN WILL-LAKE IN-PORTER-NEWTON-JASPER-BENTON-
INCLUDING THE CITIES OF ROCKFORD, BELVIDERE, CRYSTAL LAKE, 
ALGONQUIN, MCHENRY, WOODSTOCK, WAUKEGAN, BUFFALO GROVE, 
MUNDELEIN, GURNEE, ROCHELLE, OREGON, BYRON, DIXON, DEKALB, 
SYCAMORE, AURORA, ELGIN, NAPERVILLE, WHEATON, DOWNERS GROVE, 
LOMBARD, CAROL STREAM, OTTAWA, STREATOR, LA SALLE, MENDOTA, 
MARSEILLES, OSWEGO, YORKVILLE, PLANO, MORRIS, COAL CITY, MINOOKA,
KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, PONTIAC, DWIGHT, FAIRBURY, 
WATSEKA, GILMAN, PAXTON, GIBSON CITY, EVANSTON, DES PLAINES, 
SCHAUMBURG, PALATINE, NORTHBROOK, CHICAGO, CICERO, OAK LAWN, 
OAK PARK, LA GRANGE, CALUMET CITY, OAK FOREST, LEMONT, 
ORLAND PARK, PARK FOREST, JOLIET, BOLINGBROOK, PLAINFIELD, 
MOKENA, CHANNAHON, MANHATTAN, WILMINGTON, CRETE, PEOTONE, 
BEECHER, GARY, HAMMOND, MERRILLVILLE, PORTAGE, VALPARAISO, 
CHESTERTON, ROSELAWN, KENTLAND, MOROCCO, RENSSELAER, DEMOTTE, 
FOWLER, AND OXFORD
246 PM CDT MON AUG 9 2021 /346 PM EDT MON AUG 9 2021/

...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON CDT /1 PM EDT/ TO 7 PM CDT
/8 PM EDT/ TUESDAY...

* WHAT...HEAT INDEX VALUES 102 TO 108 EXPECTED, HIGHEST SOUTH AND
  WEST OF THE CHICAGO URBAN CORRIDOR.

* WHERE...NORTH CENTRAL ILLINOIS, NORTHEAST ILLINOIS, AND
  NORTHWEST INDIANA. 

* WHEN...FROM NOON CDT /1 PM EDT/ TO 7 PM CDT /8 PM EDT/ TUESDAY.

* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT 
  ILLNESSES TO OCCUR.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9

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