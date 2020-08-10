Dangerous waves and rip currents expected along the southern Lake Michigan lakeshore later today in the wake of the approaching thunderstorm complex- Seiches possible

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LAKESHORE HAZARD MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
212 PM CDT MON AUG 10 2020

NORTHERN COOK-CENTRAL COOK-SOUTHERN COOK-
212 PM CDT MON AUG 10 2020

...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FROM 6 PM CDT THIS EVENING
THROUGH TUESDAY MORNING...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A BEACH
HAZARDS STATEMENT...WHICH IS IN EFFECT FROM 6 PM CDT THIS EVENING
THROUGH TUESDAY MORNING. 

* LOCATION...COOK COUNTY SHORE.

* HIGH WAVE ACTION AND DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS EXPECTED.

* FORECAST WAVE HEIGHTS...1 TO 3 FEET, WITH POTENTIALLY DANGEROUS
  AND RAPID WATER LEVEL FLUCTUATIONS DUE TO STRONG THUNDERSTORMS.


* STRONG RIP CURRENTS AND STRUCTURAL CURRENTS EXPECTED.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

LIFE THREATENING WAVES AND CURRENTS ARE EXPECTED AT THE BEACHES.
PEOPLE VISITING THE BEACHES SHOULD STAY OUT OF THE WATER.

RIP CURRENTS ARE POWERFUL CHANNELS OF WATER FLOWING QUICKLY AWAY
FROM SHORE, WHICH OCCUR MOST OFTEN AT LOW SPOTS OR BREAKS IN
SANDBARS. RIP CURRENTS CAN SWEEP YOU INTO DEEPER WATER.

STRUCTURAL CURRENTS FORM ALONG PIERS WHERE LONGSHORE CURRENTS AND
WAVE ACTION FLOW INTO THE STRUCTURE. STRUCTURAL CURRENTS CAN
SWEEP YOU INTO DEEPER WATER ALONG THE PIER STRUCTURE.

EXPOSED BEACHES ARE MORE LIKELY TO EXPERIENCE THE MOST
SIGNIFICANT WAVE AND CURRENT IMPACTS. IMPACTS AT BEACHES WITH
PROTECTIVE BREAKWALLS OR JETTIES WILL BE SUBJECT TO THE
ORIENTATION OF STRUCTURES AS WELL AS WIND AND WAVE DIRECTION.

FOR INFORMATION ON SWIM ADVISORIES OR BANS AT CHICAGO BEACHES
VISIT: WWW.CPDBEACHES.COM.

&&

$$

LAKE IN-PORTER-
212 PM CDT MON AUG 10 2020

...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH TUESDAY AFTERNOON...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A BEACH
HAZARDS STATEMENT...WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING
THROUGH TUESDAY AFTERNOON. 

* LOCATION...LAKE COUNTY SHORE.

* HIGH WAVE ACTION AND DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS EXPECTED.

* FORECAST WAVE HEIGHTS...3 TO 5 FEET, WITH POTENTIALLY DANGEROUS
  AND RAPID WATER LEVEL FLUCTUATIONS DUE TO STRONG THUNDERSTORMS.


* STRONG RIP CURRENTS AND STRUCTURAL CURRENTS EXPECTED.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

LIFE THREATENING WAVES AND CURRENTS ARE EXPECTED AT THE BEACHES.
PEOPLE VISITING THE BEACHES SHOULD STAY OUT OF THE WATER.

RIP CURRENTS ARE POWERFUL CHANNELS OF WATER FLOWING QUICKLY AWAY
FROM SHORE, WHICH OCCUR MOST OFTEN AT LOW SPOTS OR BREAKS IN
SANDBARS. RIP CURRENTS CAN SWEEP YOU INTO DEEPER WATER.

STRUCTURAL CURRENTS FORM ALONG PIERS WHERE LONGSHORE CURRENTS AND
WAVE ACTION FLOW INTO THE STRUCTURE. STRUCTURAL CURRENTS CAN
SWEEP YOU INTO DEEPER WATER ALONG THE PIER STRUCTURE.

EXPOSED BEACHES ARE MORE LIKELY TO EXPERIENCE THE MOST
SIGNIFICANT WAVE AND CURRENT IMPACTS. IMPACTS AT BEACHES WITH
PROTECTIVE BREAKWALLS OR JETTIES WILL BE SUBJECT TO THE
ORIENTATION OF STRUCTURES AS WELL AS WIND AND WAVE DIRECTION.

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