Cristobal’s remnants arrive- Severe thunderstorm warning issued for portions of DuPage and Cook counties-valid until 3:45 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 320 PM CDT TUE JUN 9 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 345 PM CDT. * AT 319 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MELROSE PARK, OR OVER RIVER FOREST, MOVING NORTH AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. 62 MPH WIND GUST AT MIDAY AIRPORT AT 307 PM CDT. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW, ELMHURST, BUFFALO GROVE, WHEELING, PARK RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK, WILMETTE, ROLLING MEADOWS, MORTON GROVE AND ROSELLE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 62 AND 83. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 42. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 15. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 42. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.