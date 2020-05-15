All severe thunderstorm warnings have expired. Gusty thunderstorms with winds to 50 mph and heavy, flooding rains will continue for the next few hours. Flash flood warnings remain in effect for much of the Chicago area until about 5 am. Flooding is occurring throughout much of the Chicago area and will likely increase during the night.

Weather Blog
Posted: / Updated: 

SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1257 AM CDT FRI MAY 15 2020

ILZ013-103>106-108-INZ001-002-150645-
EASTERN WILL IL-SOUTHERN COOK IL-DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL-
CENTRAL COOK IL-NORTHERN WILL IL-PORTER IN-LAKE IN-
1257 AM CDT FRI MAY 15 2020

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHEASTERN WILL...EASTERN
DUPAGE...COOK...WEST CENTRAL PORTER AND LAKE COUNTIES UNTIL 145 AM
CDT...

AT 1256 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING SCATTERED THUNDERSTORMS 
ACROSS PORTIONS OF THE CHICAGO METRO, MOVING EAST AT 35 MPH.

WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CHICAGO, CICERO, HAMMOND, GARY, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON,
SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, SKOKIE, DES PLAINES, ORLAND PARK, TINLEY
PARK, OAK LAWN, BERWYN, MOUNT PROSPECT, OAK PARK, DOWNERS GROVE,
GLENVIEW, ELMHURST AND LOMBARD.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS...AND NORTHWESTERN INDIANA.

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