BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
208 PM CDT SUN AUG 28 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHWESTERN OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 300 PM CDT.

* AT 208 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR
  MILLEDGEVILLE, OR NEAR POLO, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  POLO, FORRESTON, LEAF RIVER, ADELINE AND BAILEYVILLE. 

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORNADO...POSSIBLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH