BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 208 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 300 PM CDT. * AT 208 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MILLEDGEVILLE, OR NEAR POLO, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... POLO, FORRESTON, LEAF RIVER, ADELINE AND BAILEYVILLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
A severe thunderstorm warning is now in effect for the northwest portion of Ogle County valid until 3:00 pm CDT
by: Steve Kahn
Posted:
Updated: