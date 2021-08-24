Very strong thunderstorms to affect portions of Grundy, Will, Cook, Kendall, Livingston, DuPage, and LaSalle counties through 8:15 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 725 PM CDT TUE AUG 24 2021 ILZ013-019>021-032-104>108-250115- GRUNDY IL-EASTERN WILL IL-SOUTHERN COOK IL-LIVINGSTON IL-DUPAGE IL- SOUTHERN WILL IL-KENDALL IL-CENTRAL COOK IL-NORTHERN WILL IL- LA SALLE IL- 725 PM CDT TUE AUG 24 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN LIVINGSTON, SOUTHEASTERN KENDALL, SOUTHERN LA SALLE, WILL, GRUNDY, SOUTHEASTERN DUPAGE AND SOUTHEASTERN COOK COUNTIES THROUGH 815 PM CDT... AT 724 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR BOLINGBROOK TO NEAR MORRIS TO NEAR WENONA. MOVEMENT WAS EAST AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, HAMMOND, BOLINGBROOK, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, ROMEOVILLE, PLAINFIELD, CALUMET CITY, WOODRIDGE, CHICAGO HEIGHTS, ROSELAND, OAK FOREST, HARVEY, LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, BLUE ISLAND, DOLTON AND PARK FOREST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH