Very strong thunderstorms to affect portions of Grundy, Will, Cook, Kendall, Livingston, DuPage, and LaSalle counties through 8:15 pm CDT

Weather

by:

Posted: / Updated: 
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
725 PM CDT TUE AUG 24 2021

ILZ013-019>021-032-104>108-250115-
GRUNDY IL-EASTERN WILL IL-SOUTHERN COOK IL-LIVINGSTON IL-DUPAGE IL-
SOUTHERN WILL IL-KENDALL IL-CENTRAL COOK IL-NORTHERN WILL IL-
LA SALLE IL-
725 PM CDT TUE AUG 24 2021

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHWESTERN
LIVINGSTON, SOUTHEASTERN KENDALL, SOUTHERN LA SALLE, WILL, GRUNDY,
SOUTHEASTERN DUPAGE AND SOUTHEASTERN COOK COUNTIES THROUGH 815 PM
CDT...

AT 724 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR BOLINGBROOK TO NEAR MORRIS TO NEAR WENONA.
MOVEMENT WAS EAST AT 40 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
JOLIET, HAMMOND, BOLINGBROOK, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN,
ROMEOVILLE, PLAINFIELD, CALUMET CITY, WOODRIDGE, CHICAGO HEIGHTS,
ROSELAND, OAK FOREST, HARVEY, LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, BLUE
ISLAND, DOLTON AND PARK FOREST.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS.

MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News