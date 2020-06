Updated Severe Weather reports for the Chicago area Monday afternoon/evening

3:12PM…dime-sized hail 1 mi north of Elgin (Kane CO)

3:25PM…1-inch hail in West Dundee (Kane CO)

3:29PM…Dime-sized hail 2MI SE of Algonquin (Kane CO)

3:31PM …1-inch hail in Carpentersville (Kane CO)

3:31PM…1-inch hail near Sleepy Hollow (Kane CO)

3:35PM…large tree down on car in Algonquin (McHenry CO)

4:23PM…pea-sized hail Deer Creek Road in Schererville, IN (Lake CO)

5:05PM…Large tree branch blocking Hammond Rd 2 mi SSE Elgin (Kane CO)

5:10PM…Minor flooding 2-3-inches water on Broadway Ave near Gary, IN

Some locations observed as many as 3 and 4 separate t-storms this afternoon…Significant rainfall totals… Location/rainfall (inches)

Elgin…2.46

Marengo…1.90

Homewood…1.68

Capron…1.46

Rockford…1.44

Elmhurst..1.25

Arlington Hts…1.10

St. Charles…0.92

Waukegan…0.85

St. John (IN)…0.76

Joliet…0.75

Wheeling…0.73

Lansing…0.71

Crown Point (IN)…0.61

Elk Grove Village…0.61

Valparaiso (IN)…0.54

Medina…0.51

Aurora…0.49