Update on Severe Thunderstorm Watch #297

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 297 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /3 AM EDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANKAKEE KENDALL WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, DEMOTTE, DOWNERS GROVE, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT, LOMBARD, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OXFORD, PARK FOREST, PAXTON, PLANO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, SCHAUMBURG, VALPARAISO, WATSEKA, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE.