Update on Severe Thunderstorm Watch #297

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 297 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /3 AM
EDT/ MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY
KANKAKEE              KENDALL               WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN
NEWTON                PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS,
CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, COAL CITY, DEMOTTE,
DOWNERS GROVE, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, FOWLER, GARY,
GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT,
LOMBARD, MERRILLVILLE, MINOOKA, MOROCCO, MORRIS, NAPERVILLE,
OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OXFORD, PARK FOREST, PAXTON,
PLANO, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, SCHAUMBURG,
VALPARAISO, WATSEKA, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE.

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