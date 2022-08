Nearly a foot (11.81″) fell centered on northwest Illinois’ Stephenson County—a half foot there in the 24 hours ending at 7am CDT Monday morning. (Check out the 72 hour total Doppler radar estimated rainfall ma I’m posting).

By comparison, the entire weekend saw just 0.35″ at O’Hare and 0.58″ at Midway Airport.

Not all of the Greater Chicago area escaped torrential downpours as my WGN colleague Mark Carroll’s break-out of 24 hour rainfall through early this morning illustrates.

What’s always amazing about warm season rainfall tallies across the area is the extraordinary range in amounts we see time and again.

Here’s a listing from Mark Carroll of some heavier 24 hour rain COCORAHS volunteer observer totals for the period ending 7am CDT this (Monday) morning:

IL-WL-180 Mokena 4.4 WNW 3.56 Will

IL-WL-142 Mokena 3.4 WNW 3.55 Will

IL-WL-42 Mokena 1.3 W 3.41 Will

IL-WL-151 New Lenox 1.5 W 3.13 Will

IL-WL-97 New Lenox 3.3 E 3.07 Will

IL-CK-306 Oak Forest 0.6 N 3.06 Cook

IL-WL-159 New Lenox 2.1 S 2.84 Will

IL-WL-178 Mokena 2.1 SW 2.62 Will

IL-WL-63 New Lenox 1.8 SE 2.43 Will

IL-WL-179 New Lenox 2.8 SE 2.15 Will

IL-WL-84 Beecher 3.4 ENE 2.00 Will

IL-WL-23 Beecher 3.4 SSE 1.90 Will

IL-WL-25 Crete 2.6 E 1.87 Will

IL-WL-174 Joliet 0.8 E 1.68 Will

IL-WL-65 Crete 2.6 SSW 1.56 Will

IL-WL-131 Homer Glen 0.7 NNE 1.56 Will

IL-KK-49 Kankakee 4.9 NW 1.52 Kankakee

IL-WL-100 Joliet 2.9 WNW 1.50 Will

IL-WL-26 Manhattan 0.8 ESE 1.49 Will

IL-CK-342 Merrionette Park 1.7 NE 1.46 Cook

IL-WL-136 Crete 3.3 ENE Franktuary Farm 1.41 Will

IL-GY-21 Coal City 2.8 N 1.38 Grundy

IL-WL-149 Bult Field-Monee 4.9 SE 1.29 Will

IL-WL-175 Joliet 0.7 WNW 1.27 Will

IL-CK-364 Evergreen Park 0.4 WNW 1.27 Cook

IL-WL-20 Manhattan 4.7 ENE 1.27 Will

IL-KN-118 Sleepy Hollow 0.7 W 1.26 Kane

IL-KN-86 Elgin 7.5 WSW 1.24 Kane

IL-GY-16 Morris 6.4 ESE 1.21 Grundy

IL-CK-149 Oak Lawn 0.5 SSW 1.20 Cook

IL-WL-99 Manhattan 1.9 SE 1.19 Will

IL-CK-50 Palos Park 1.3 SW 1.16 Cook

IL-GY-1 Carbon Hill 3.1 N 1.12 Grundy

IL-MCH-96 Huntley 1.6 SW 1.10 McHenry

IL-WL-16 Homer Glen 0.8 ENE 1.08 Will

IL-MCH-95 Cary 0.5 SSW 1.05 McHenry

IL-KN-95 Elgin 2.5 W 1.04 Kane

IL-KN-119 Maple Park 3.1 SE 1.02 Kane

IL-MCH-49 Cary 0.3 NE 1.02 McHenry

IL-LK-114 Round Lake Heights 0.5 NE 1.01 Lake

IL-CK-152 Chicago Ridge 0.2 WSW 1.00 Cook

IL-KN-67 St. Charles 6.0 NW 0.99 Kane

IL-GY-37 Mazon 2.4 SE 0.98 Grundy

IL-MCH-107 Crystal Lake 3.9 WNW 0.96 McHenry

IL-MCH-77 Wonder Lake 1.4 NE 0.95 McHenry

IL-WL-96 Wilmington 6.3 NW 0.95 Will

IL-CK-316 Oak Lawn 0.8 WSW 0.95 Cook

IL-CK-64 Homewood 0.1 ESE 0.92 Cook

IL-MCH-83 Crystal Lake 1.0 WSW 0.92 McHenry

IL-KN-9 Elgin 1.0 S 0.91 Kane

IL-WL-165 Frankfort 1.3 ESE 0.90 Will

LAKE COUNTY, IN

IN-LK-99 St. John 2.8 SE 1.24

IN-LK-46 St. John 0.2 WSW 1.23

IN-LK-98 Griffith 1.2 N 1.21

IN-LK-94 Griffith 1.2 N 1.12

IN-LK-115 Gary 5.9 ENE 0.76

IN-LK-107 Lowell 3.1 NNW 0.73

IN-LK-111 Hobart 1.1 S 0.67

IN-LK-26 Crown Point 1.1 N 0.66

IN-LK-15 Dyer 1.0 WNW 0.65

IN-LK-50 Hobart 1.6 E 0.56

IN-LK-63 Gary 4.8 ENE 0.51

IN-LK-89 Hammond 0.6 SSW 0.47

STEPHENSON COUNTY, IL

IL-SP-22 Freeport 1.2 E 6.00 Stephenson

IL-SP-25 Freeport 1.7 NW 5.72 Stephenson

IL-SP-28 Freeport 4.3 W 4.91 Stephenson

IL-SP-29 Freeport 1.5 E 4.88 Stephenson

IL-SP-21 Ridott 0.1 NE 4.42 Stephenson

IL-SP-26 Freeport 2.9 WSW 4.25 Stephenson

