Tornado Watch remains in effect until 9PM for the following areas/counties…

Update 7:45PM CDT... TORNADO WATCH 521 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN EAST CENTRAL ILLINOIS IROQUOIS IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE DE KALB LEE OGLE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE KANKAKEE KENDALL LAKE IL MCHENRY WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, FOWLER, GARY, GILMAN, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY, MERRILLVILLE, MOROCCO, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, ORLAND PARK, OSWEGO, OXFORD, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, RENSSELAER, ROCHELLE, ROCKFORD, ROSELAWN, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WATSEKA, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS: WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN