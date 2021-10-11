Tornado Watch remains in effect until 9PM for the following areas/counties…

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Update 7:45PM CDT...

TORNADO WATCH 521 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

IROQUOIS

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LEE
OGLE                  WINNEBAGO

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                KANE
KANKAKEE              KENDALL               LAKE IL
MCHENRY               WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN
NEWTON                PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM,
CHESTERTON, CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DEMOTTE, DIXON,
DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, FOWLER, GARY, GILMAN, GURNEE,
HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY,
MERRILLVILLE, MOROCCO, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON,
ORLAND PARK, OSWEGO, OXFORD, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE,
RENSSELAER, ROCHELLE, ROCKFORD, ROSELAWN, SCHAUMBURG, SYCAMORE,
VALPARAISO, WATSEKA, WAUKEGAN, WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK,
AND YORKVILLE.

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS:
WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL 
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL 
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN 
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN

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