Tornado watch #417 was scheduled to expire at 10:00 pm. The expiration time has been extended to midnight for Will and Kankakee counties in northeast Illinois and for Lake, Porter, Jasper, and Newton counties in northwest Indiana. The watch is no longer in effect for all other counties in the Chicago Metro area

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 417 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 949 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 417 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 7 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KENDALL THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WHEATON, AND YORKVILLE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 417 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL TORNADO WATCH 417, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST ILLINOIS KANKAKEE WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, GARY, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, AND WILMINGTON. TORNADO WATCH 417, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN