Tornado watch #417 was scheduled to expire at 10:00 pm. The expiration time has been extended to midnight for Will and Kankakee counties in northeast Illinois and for Lake, Porter, Jasper, and Newton counties in northwest Indiana. The watch is no longer in effect for all other counties in the Chicago Metro area

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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 417
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
949 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 417 FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 7 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB               LA SALLE              

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KANE                  KENDALL               

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CAROL STREAM, CHICAGO, 
COAL CITY, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, LA SALLE, 
LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, 
NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, 
PLANO, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WHEATON, AND YORKVILLE.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 417 FOR
THE FOLLOWING AREAS

THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       

TORNADO WATCH 417, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANKAKEE              WILL                  

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

JASPER                LAKE IN               NEWTON               
PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHESTERTON,
DEMOTTE, GARY, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE,
MOROCCO, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, 
AND WILMINGTON.

TORNADO WATCH 417, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE
FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN

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