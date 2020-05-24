Tornado watch #207 extended until 9 PM CDT.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 207 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 737 PM CDT SAT MAY 23 2020 ILC031-043-075-091-197-INC007-073-089-111-127-240200- /O.EXT.KLOT.TO.A.0207.000000T0000Z-200524T0200Z/ TORNADO WATCH 207, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN EAST CENTRAL ILLINOIS IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANKAKEE WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CAROL STREAM, CHESTERTON, CHICAGO, DEMOTTE, DOWNERS GROVE, EVANSTON, FOWLER, GARY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, LEMONT, LOMBARD, MERRILLVILLE, MOROCCO, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OXFORD, PARK FOREST, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, SCHAUMBURG, VALPARAISO, WATSEKA, WHEATON, AND WILMINGTON.