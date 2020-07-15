Tornado warning just issued for west-central Livingston County until 4:45 pm-Confirmed tornado sighted near Gridley

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 410 PM CDT WED JUL 15 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... WEST CENTRAL LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 445 PM CDT. * AT 409 PM CDT, A CONFIRMED TORNADO WAS LOCATED NEAR GRIDLEY, OR 14 MILES SOUTHWEST OF PONTIAC, MOVING EAST AT 30 MPH. HAZARD...DAMAGING TORNADO AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...WEATHER SPOTTERS CONFIRMED TORNADO NEAR GRIDLEY. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF WEST CENTRAL LIVINGSTON COUNTY. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 188 AND 192. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TO REPEAT, A TORNADO IS ON THE GROUND. TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.