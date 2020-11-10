Tornado warning issued for the northeast portion of LaSalle County- Valid until 4:45 pm CST

WFUS53 KLOT 102218 TORLOT ILC099-102245- /O.NEW.KLOT.TO.W.0025.201110T2218Z-201110T2245Z/ BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 418 PM CST TUE NOV 10 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 445 PM CST. * AT 418 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 7 MILES WEST OF SERENA, OR 8 MILES NORTH OF OTTAWA, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... SERENA AROUND 425 PM CST. LELAND AROUND 430 PM CST. SHERIDAN AND LAKE HOLIDAY AROUND 435 PM CST. SOMONAUK AROUND 440 PM CST. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE HARDING, PRAIRIE CENTER AND MILLINGTON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. && LAT...LON 4163 8882 4163 8860 4150 8860 4140 8891 4149 8894 TIME...MOT...LOC 2218Z 230DEG 41KT 4147 8888 TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...<.75IN