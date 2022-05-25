BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
624 PM CDT WED MAY 25 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  NORTHWESTERN WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 645 PM CDT.

* AT 624 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED NEAR DURAND, OR 9 MILES WEST OF ROCKTON, MOVING
  NORTHEAST AT 25 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
  BELOIT AND SOUTH BELOIT AROUND 645 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
SHIRLAND AND HARRISON.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

TORNADO...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.00 IN