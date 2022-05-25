BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 624 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 624 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR DURAND, OR 9 MILES WEST OF ROCKTON, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... BELOIT AND SOUTH BELOIT AROUND 645 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE SHIRLAND AND HARRISON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
Tornado warning issued for northwest Winnebago County until 6:45 pm CDT
by: Steve Kahn
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