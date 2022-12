Chicago’s NOT BEEN ALONE in the country with its gray skies and heavy precip of the past 24 hours. It’s been 7 days since the sun has shone in any significant way here in Chicago (there were brief peeks of sun this morning before clouds thickened).

A list of 2-day local rainfall values are included with this post as compiled from COCORAHs volunteer weather observers by my WGN-TV meteorological colleague Mark Carroll. Mark has also broken out some of the heavier statewide rain totals from COCORAHS observers.

It’s worth noting isolated lightning accompanied the rains in Chicago last night–an indication convective cells helped in generating the heavy rains–1.53″ at Midway and 1.54″ at O’Hare–the biggest to occur here in the 3 months since 1.47″ fell at O’Hare Sept 11-12. “Convective rains” occur from especially tall clouds and are therefore yield heavier totals than in surrounding areas. They are also better suited to lightning production because the facilitate charge separation in the clouds which leads to lightning disharges. I’ve posted 24 hour lightning analyses–which also show the prolific lightning which occurred in the Gulf States with the horrific tornadic t-storms which occurred there.

CHECK OUT THE NATIONAL 7-DAY PER CENT OF NORMAL PRECIP maps and a National Weather Service (NWS) 3-day snowfall analysis which indicates all the snow which has fallen in the 72 hours through 6am CST Thursday morning.

HERE ARE THE COCRAHS 2-DAY RAINFALL TALLIES BROKEN OUT BY MY WGN COLLEAGUE MARK CARROLL:

HIGHEST STATEWIDE VALUES

