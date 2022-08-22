Monday’s POLLEN COUNT IS IN from Dr. Rachna Shah and her colleague Caitlin Walker at Loyola Medicine.
MONDAY POLLEN COUNT (8/22/2022)
Trees – Absent
Grass – Absent
Ragweed – Moderate
Total Weeds – High
Mold – High
ALSO IN ARE THE LATEST MONDAY LAKE MICHIGAN WATER TEMPS from NWS-Chicago:
SOUTHERN LAKE MICHIGAN WATER TEMPERATURES
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE IL
904 AM CDT Mon Aug 22 2022
MONDAY (8/22/2022) LAKE MICHIGAN WATER TEMPERATURES…
CHICAGO SHORE……….63.
CHICAGO CRIB……….72.
CHICAGO BUOY……….71.
WILMETTE BUOY……….70.
WAUKEGAN BUOY……….66.
WINTHROP HARBOR BUOY……….69.
MICHIGAN CITY……….56.
MICHIGAN CITY BUOY……….71.
SOUTH MID LAKE BUOY……….71.
NORTH MID LAKE BUOY……….71.
THE MICHIGAN CITY WATER TEMPERATURE SENSOR IS LOCATED AT A WATERINTAKE ONE MILE OFFSHORE AND 60 FEET BELOW WATER SURFACE. IT IS READEVERY DAY OF THE YEAR.